Homem é preso com 7,5 kg e 43 trouxas de maconha em Lauro de Freitas

Um homem foi preso com sete quilos e meio e 43 trouxas de maconha, em Lauro de Freitas, na noite desta sexta-feira (24). Os policiais chegaram até o suspeito, que não teve o nome divulgado, depois de receber uma denúncia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares da Rondesp RMS foram informados que um homem tinha acabado de receber drogas, na rua Enock Amaral, no Centro do município. O denunciante disse também as características do traficante.

Os policiais encontraram um homem suspeito e ele foi preso dentro de um imóvel. Além da maconha, foi apreendida uma tesoura e embalagens para armazenar drogas. O homem e o material encontrado foram apresentados na 23ª Delegacia (Lauro de Freitas).