Homem é preso com armamento de guerra em Feira de Santana

Armamentos de guerra foram apreendidos pela polícia em Feira de Santana nessa sexta-feira (6). O homem que estava com o armamento foi preso por policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Segundo a Polícia Civil, com o suspeito, os policiais encontraram um fuzil de fabricação americana, calibre 556, e uma submetralhadora de fabricação artesanal, calibre 9 mm.

O homem foi abordado em uma rodovia próxima ao centro da cidade e, em seguida, levou os policiais até o município de São Félix, onde foi encontrada a submetralhadora. À frente da ação, o delegado Odair Carneiro informou que as investigações apontam a utilização das armas por integrantes de organizações criminosas. “Possivelmente estas armas seriam utilizadas tanto para o combate com rivais, quanto para roubos. Estamos apurando todas estas possibilidades”, detalhou.



Ainda de acordo com Odair Carneiro, o homem preso com as armas tem passagens pela polícia. “Ele tem passagens por roubo e tráfico, e também é envolvido com o crime organizado”, afirmou. O suspeito foi autuado em flagrante e ficará à disposição do Poder Judiciário.