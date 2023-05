Homem é preso com armas após ameaçar de morte a ex-companheira

Um homem foi preso com armas logo após fazer ameaças de morte à ex-companheira na cidade dem Juazeiro, no norte baiano. Ele foi encontrado por policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) em um posto de combustíveis no bairro Ipiranga, na noite de sexta (12).



Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o flagrante ocorreu logo após a vítima denunciar a ameaça na unidade especializada. “A equipe foi até a casa da mulher, mas o suspeito já havia saído de lá. Ele enviou uma mensagem para o celular da vítima informando que estaria no posto. Quando os policiais chegaram no local, o homem ainda tentou fugir, mas foi interceptado pela viatura”, relatou a titular da Deam de Juazeiro, delegada Licelma Gomes Bonfim.

No carro dirigido pelo homem, a polícia encontrou um revólver calibre 22, três munições e uma pistola de airsoft. As armas e munições foram encaminhadas à perícia. “Questionado sobre a origem, ele informou ser dono de uma empresa de segurança de valores, mas disse não possuir regulamentação do revólver apreendido, sendo autuado também por posse ilegal de arma de fogo”, acrescentou a delegada.

O suspeito foi submetido ao exame de lesão corporal e encaminhado para o Complexo Policial de Juazeiro, ficando à disposição do Poder Judiciário.