Homem é preso com carro e celular roubados em transbordo para Ilha de Itaparica

Um homem de 23 anos foi preso nesta terça-feira (30) durante transbordo para a Ilha de Itaparica, em Salvador, na Operação Travessia da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. Ele já era reincidente no crime de receptação e no de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Agora, ele foi flagrado com um carro que havia sido roubado em 20 de março de 2023, na Rua Rubem Berta, na Pituba. Embora o carro já estivesse com a placa e demais sinais alterados, ainda no local, a Polícia notou que se tratava de um automóvel com restrição de roubo.

Além da receptação e da adulteração de sinal, ele também foi autuado em flagrante por uso de documento falso. Não é a primeira passagem do homem pela polícia: em 2017, ele foi preso com um outro carro roubado e, no ano passado, respondeu a inquérito policial por estar com uma motocicleta sem sinais de identificação.

O celular que o suspeito portava tinha restrição de roubo: o iPhone 14 Pro Max que estava em sua posse foi subtraído em 20 de abril, no Cabula.

O homem passará por exames de lesões corporais e ficará à disposição da Justiça. Os itens recuperados serão devolvidos a seus proprietários.