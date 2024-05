DEPOIMENTO

'Moradores do Nordeste de Amaralina têm receio de falar conosco', admite capitão da PM

Terceira testemunha de defesa ouvida no julgamento da morte do menino Joel, o capitão da Polícia Militar Leonardo Rodrigues, confidenciou que a população do Nordeste de Amaralina tem receio de se aproximar dos policiais.