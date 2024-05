JÚRI POPULAR

'Só vi os policiais atirando. Não havia confronto', diz vizinho sobre morte do menino Joel

Um morador do bairro do Nordeste de Amaralina é uma das testemunhas de acusação no júri popular dos policiais que estão envolvidos na morte do menino Joel. O julgamento começou com 1h de atraso, nesta segunda-feira (6), no Fórum Ruy Barbosa.