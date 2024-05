JULGAMENTO

'É uma dor', diz pai sobre ver os acusados de matar o menino Joel pela primeira vez

Parentes e amigos do menino Joel e organizações de movimentos negros amanheceram em frente do Fórum Ruy Barbosa, para o julgamento dos dois PMs denunciados pela morte do garoto, na manhã desta segunda-feira (6). A morte aconteceu há mais de 13 anos, no bairro do Nordeste de Amaralina. O pai do menino Joel, o capoeirista Joel Castro, ficará pela primeira vez frente a frente com os réus.