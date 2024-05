SALVADOR

Inauguração de franquia de calçados infantis terá atividades e coquetel gratuito para criançada

A Pezinho e Cia, franquia especializada em calçados e acessórios infantojuvenis, inaugura sua primeira unidade na capital baiana, nesta quarta-feira (8), às 16h, no Salvador Shopping (Piso L1). O evento de lançamento contemplará com atividades recreativas, coquetel e saborosas guloseimas para o público.

Com 33 lojas presentes em todo o Brasil, em mais de 13 estados, a marca traz para a capital um conceito que combina conforto, qualidade e variados estilos, adaptados ao ritmo ativo das crianças. Com mais de 40 anos de varejo, a Pezinho e Cia conta com uma estrutura personalizada, marcas registradas e uma vitrine com opções de pares de sapatos casuais e esportivos, modelos ortopédicos e botas quentinhas para a temporada outono/inverno.