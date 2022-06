Homem é preso com mil reais em notas falsas dentro de agência dos Correios na Bahia

Um homem foi preso com a quantia de R$ 1 mil em notas falsas, na quarta-feira (22). O flagrante foi realizado no interior de uma agência dos Correios, em Paramirim, no centro-sul da Bahia, por investigadores da Delegacia Territorial (DT) da cidade, durante ação conjunta com a Polícia Federal de Vitória da Conquista.



A PF comunicou a DT/Paramirim sobre a chegada da encomenda com o dinheiro falso. “O suspeito confessou ter comprado as notas em um aplicativo de mensagens”, informou a titular da unidade territorial, delegada Maria Helena Tenório Teixeira.



“As cédulas de R$ 100 e R$ 50, com números de série repetidos, serão destruídas”, acrescentou a autoridade policial. O suspeito foi autuado por crime de moeda falsa e está à disposição da Justiça. O procedimento será encaminhado à Polícia Federal, para continuidade nas investigações.