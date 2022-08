Homem é preso depois de dar 12 facadas na companheira em Caravelas

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante depois de dar 12 facadas na companheira, na cidade de Caravelas, no sul da Bahia. O crime aconteceu na terça-feira (2). O suspeito foi achado escondido embaixo da cama da casa onde ele morava com a vítima, logo depois da tentativa de homicídio.

O crime aconteceu na Rua Gustavo Costa, no bairro Palmeiras, na casa dos dois, depois de uma briga que começou no meio da rua. Já na discussão, o suspeito estava com uma faca, segundo testemunhas.

“Apuramos que logo após o desentendimento, eles teriam retornado para casa e, em seguida, o homem desferiu os golpes”, explica o titular da delegacia da cidade, delegado Marco Antônio de Oliveira Neves. “Se condenado, ele poderá cumprir pena de 12 a 30 anos de reclusão”, acrescenta.

O preso passou por exames de lesão corporal e está à disposição da Justiça, devendo passar pela audiência de custódia.

Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.