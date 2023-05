Homem é preso e 12 tabletes de maconha são localizados no interior da Bahia

Cerca de 12 quilos de maconha, arma e munições foram apreendidos pelo 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM), na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Um homem foi preso em flagrante durante a ação contra o tráfico de entorpecentes, que contou com o Grupo de Operações de Cães da unidade.

Os militares da Companhia de Emprego Tático Operacional (Ceto) realizavam patrulhamento na Avenida Providência, próximo ao Conjunto Habitacional Salomão, quando perceberam que um homem tinha um volume na cintura.

"Com a chegada dos policiais ele tentou correr, mas foi alcançado em uma edificação. Na abordagem foram encontrados uma pistola calibre 40 e carregadores, um deles alongado", contou o comandante da unidade, tenente-coronel Edmundo Assemany.

Com a chegada do Grupo de Operações de Cães do Batalhão, o cão policial K9-Fuzil, em sua primeira missão, localizou 12 quilos de maconha, 36 porções de cocaína, munições, 12 mil tubos plásticos, R$ 66, duas balanças, dois rádios comunicadores, duas máquinas de cartão e um celular.

"O cachorro é da raça Pastor Alemão, especializado na detectação de armas e drogas. O canil é recém inaugurado e fico feliz com este resultado", disse Assemany.

Os materiais e o suspeito foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) da cidade.