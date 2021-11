Homem é preso em flagrante após agredir a mãe na Bahia

Um homem que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante, na cidade de Inhambupe, após agredir a própria mãe, na noite do último sábado (13). Em nota, a Polícia Militar informou que as equipes do 4° Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Alagoinhas) receberam informações de populares que o suspeito agrediu verbalmente e fisicamente a sua genitora.

A PM não informou se o agressor usou alguma arma ou objeto para ferir a mãe, nem se ela precisou ser hospitalizada. Também não há informações se ele já a agrediu outras vezes. De acordo com o major Antônio Roque Ávila, comandante da unidade, ele foi preso e autuado em flagrante da Delegacia Territorial da cidade.