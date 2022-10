Homem é preso em flagrante após matar a ex-namorada em Feira de Santana

Um homem foi preso em flagrante após matar a ex-namorada em Feira de Santana, na terça-feira (11). De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encontrado na varanda da casa, com ferimentos causados por arma branca.

O crime ocorreu no bairro Gabriela, na casa da vítima. O suspeito foi preso por policiais militares no local do crime.

Foram expedidas as guias periciais e de remoção. Ainda segundo a polícia, as investigações terão continuidade, para esclarecer os detalhes do crime. O autor segue preso à disposição da Justiça.