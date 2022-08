Homem é preso em Juazeiro por tentativa de feminicídio

Um homem de 32 anos teve a prisão preventiva cumprida por equipe Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Juazeiro. Ele é acusado de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. A prisão aconteceu na sexta-feira (5).

A especializada realizou uma ação especial em alusão ao Agosto Lilás, uma campanha de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher.

O crime ocorreu em fevereiro deste ano quando, o suspeito, inconformado com o fim do relacionamento, atacou a vítima com golpes de faca. A mulher passou quatro dias hospitalizada por causa da agressão.

De acordo com a polícia, no dia do crime, as agressões só cessaram quando o irmão da vítima chegou no local. O suspeito portava duas facas e também ameaçou o ex-cunhado.

Com o cumprimento da ordem judicial, expedida pela Vara do Júri e Execuções Penais de Juazeiro, o suspeito foi submetido aos exames de lesões corporais e está à disposição da Justiça, aguardando transferência para o sistema prisional.