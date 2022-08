Homem é preso em operação contra pornografia infantil na Bahia

Um homem foi preso em uma operação para combater a prática de armazenamento e divulgação de conteúdo sexual com crianças na cidade baiana de Santa Inês, nesta quarta-feira (10). A delegacia da cidade ainda apreendeu cinco HDs externos, três computadores, um celulares e quatro pen drives na ação.

Batizada de Infância Protegida, a operação teve apoio técnico do Laboratório de Inteligência Cibernética do Departamento de Inteligência Policial (DIP).No material apreendido, a polícia achou muito material pornográfico, incluindo fotografias com cenas de sexo explícita com crianças ou adolescentes.

O preso vai responder pela crime de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo crianças ou adolescentes.