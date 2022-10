Homem é preso em rodovia na Bahia pelo não pagamento de pensão alimentícia

Na madrugada desta sexta-feira (07/10), um homem foi preso no km 130 da BR 407, em Senhor do Bonfim, com mandado de prisão em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia.

Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em fiscalização de combate à criminalidade, quando deu ordem de parada a uma caminhonete L200 Triton, que realizava ultrapassagem em local com linha contínua amarela.

Durante as verificações ao sistema de segurança, os policiais constataram que o motorista, de 24 anos, possuía mandado de prisão por pensão alimentícia, expedido em julho desde ano pela Comarca de Ipirá.

Aos policiais, o homem que reside em Capela do Alto Alegre (BA), disse que vinha pagando normalmente os valores da pensão alimentícia.

Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.