Homem é preso flagrado transportando 10 kg de cocaína em ônibus na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite deste domingo (06), aproximadamente 10 quilos de substância com características semelhantes à cocaína, escondidas na bagagem de um passageiro de ônibus interestadual que fazia o itinerário São Paulo (SP) x Maceió (AL). Ao ser questionado, o homem de 22 anos que não teve a identidade divulgada, confessou ser o responsável pela droga e informou que recebeu a cocaína na região do Brás na capital paulista e pretendia levar os pacotes para a cidade do São Sebastião (AL). Ele contou ainda que receberia R$ 2 mil pelo transporte.

O flagrante ocorreu durante uma fiscalização de combate a criminalidade no Km 825 da BR 116, em Vitória da Conquista, região sudoeste da Bahia. Era por volta das 19h30 quando os policiais deram ordem de parada ao veículo. Durante a abordagem e procedimentos padrões de checagem, os policiaisperceberam que um dos passageiros demonstrava sinais de nervosismo e contradições na entrevista. Por conta de suas respostas, desconfiaram que ele poderia estar transportando algo ilícito.

Ao inspecionarem minunciosamente os pertences do passageiro foram encontrados 10 tabletes da substância entorpecente, que estavam escondidos em uma mochila. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão ao passageiro, que foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil e apresentado à autoridade policial. Ele vai responder pelo crime de tráfico de drogas.

Entre 1 de janeiro e 6 de outubro 2019, a maconha segue liderando o ranking das drogas mais apreendidas pelos PRFs na Bahia. No total, foram 10,1 toneladas da droga retiradas de circulação, seguida da cocaína (263 quilos) e do crack (103 quilos).