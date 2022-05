Homem é preso por assassinar a própria mãe; corpo foi abandonado em via pública

Um homem de 35 anos foi preso, na manhã desta sexta-feira (20), por suspeita de matar a própria mãe em Fortaleza, no Ceará. O crime ocorreu na quinta (19).

Conforme investigação realizada pela 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) , o corpo da idosa, de 61 anos, foi localizado em via pública com diversas lesões decorrentes de um objeto perfurocortante. Equipes do DHPP, da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros procedimentos no local.

A polícia identificou o envolvimento de Paulo Henrique de Oliveira no crime, que seria filho da vítima e iniciou as buscas pelo suspeito. Ele foi localizado e preso no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. O homem caminhava pela Rua Pio Saraiva, quando foi avistado e abordado pelos policiais. Paulo foi conduzido para a sede do DHPP, onde permaneceu em silêncio.

Apurações apontam ainda que o indivíduo já responde por lesão corporal dolosa e pelos homicídios de dois tios. Os crimes ocorreram em 2015.

Com os procedimentos sobre o caso concluídos, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio e foi colocado à disposição da Justiça.