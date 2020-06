Homem é preso por colidir propositalmente em veículos

Um homem de 45 anos foi preso pela Polícia Militar após cometer crime de dano. Ele é acusado de ter colidido o veículo propositalmente em outros carros no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, na segunda-feira (2). As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS).

Antônio Esio de Souza Cruz possui passagens por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar, além de crimes de trânsito, desacato e resistência.

O homem ainda teria tentado arrombar um prédio no bairro. Ele foi encaminhado ao 12º Distrito Policial, onde foi preso em flagrante por crime de dano qualificado. Os proprietários dos automóveis registraram Boletim de Ocorrência (BO).