Homem é preso por descumprir medida protetiva em Arembepe

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas, em Salvador, prendeu na segunda-feira (7) um homem que desrespeitou uma medida protetiva e se aproximou da ex-companheira. O homem de 37 anos foi localizado em um condomínio de Arembepe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O caso teve origem em fevereiro do ano passado, quando a mulher chamou a Polícia Militar depois de ser ameaçada com uma faca e agredida pelo companheiro em Cajazeiras. Na época, ele foi autuado em flagrante por violência doméstica e a delegada do caso pediu a medida protetiva, o que foi deferido.

Agora, ele descumpriu a determinação e por isso foi preso. A pena para descumprimento da medida protetiva é de três meses a dois anos de prisão. O homem está preso à disposição da Justiça.