Homem é preso por destruir braços de imagem histórica de Jesus Cristo em Prado

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante por danificar um monumento histórico de Cristo, localizado na cidade de Prado, no sul da Bahia. A imagem, que é de 1955 e é considerada um ponto turístico do município, teve os braços destruídos.

Uma câmera de segurança na região filmou a ação, que aconteceu na Praça Matriz, localizada no centro da cidade, o que facilitou o reconhecimento do criminoso. Ele foi autuado nesta quarta-feira (5), e responderá por dano ao patrimonial público.

O homem foi encaminhado para a sede da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Teixeira de Freitas, onde está à disposição da Justiça.

A Prefeitura de Prado emitiu uma nota de repúdio ao ato de vandalismo e informou que a Praça Matriz está sendo revitalizada e que estátua do Cristo passará por uma reestruturação. "Esta atitude nada mais é do que a falta de respeito pelo próximo e a falta de bom senso daqueles que ainda não compreendem o bem público como fruto do seu próprio esforço", diz o comunicado.