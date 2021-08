Homem é preso por estupro de adolescente com transtornos mentais no interior da Bahia

Um homem foi preso, nesta segunda-feira, acusado de abusar sexualmente de uma adolescente de 16 anos, que tem transtornos mentais, em Campo Formoso, no interior da Bahia. O homem também responde por violência doméstica, após ter agredido sua companheira.



“A adolescente mora próximo a residência dele, localizada no Povoado de Lagoa Rasa. A prisão foi realizada em cumprimento de mandado de prisão preventiva”, explicou o coordenador da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Senhor do Bonfim), delegado Felipe Neri.



Investigado por estupro de vulnerável, o homem foi encaminhado para a delegacia, onde segue à disposição da Justiça.