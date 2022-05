Homem é preso por estupro de enteada de 12 anos em Camaçari

Um homem de 36 anos foi preso, na última segunda-feira (2) na cidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, investigado pelo abuso sexual e estupro contra sua enteada, de 12 anos.

A investigação havia sido iniciada em 2021, de acordo com a Polícia Federal. Os indícios apontam que o suspeito, além de gravar os abusos, negociava as imagens através da DeepWeb.

A prisão preventiva foi deferida pela 2ª Vara de Camaçari, para que a vítima não corresse mais perigos, já que morava com o homem e dependia dele economicamente.

Os delitos praticados pelo preso estão previstos nos Arts. 240, 242-A do Estatuto da Criança e do Adolescente e no Art. 217-A do Código Penal, tendo as penas previstas de 8 até 15 anos de prisão.

De acordo com a PF, outras providências de cunho psicossocial serão tomadas para assistir a menor e a família. O Conselho Tutelar já foi notificado.