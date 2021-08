Homem é preso por matar amante de 17 anos e incendiar o corpo na Bahia

Um homem foi preso nesta terça-feira (24) por matar e incendiar o corpo da adolescente Jakeline Oliveira Costa, de 17 anos. O crime aconteceu no dia 4 de agosto, na cidade de João Dourado.

De acordo com informações da Polícia Civil, o criminoso mantinha um relacionamento extraconjugal com a adolescente e contou com a ajuda de um comparsa, que já foi preso, para matar a garota.

“Eles tinham um relacionamento amoroso, porém ele era casado e a amante não aceitava o fim da relação, então, para se livrar, ele acabou matando a vítima”, disse o Coordenador Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Irecê), Ernandes Reis Santos Júnior.

A polícia informou ainda que o criminoso também tem envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. O autor do crime está custodiado na delegacia de João Dourado, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário.