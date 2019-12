Homem é preso por matar ex-companheira em praia na Bahia

Homem foi preso suspeito de matar ex-companheira em praia de Lauro de Freitas

(Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Um homem, identificado como Robson do Nascimento Scott, foi preso na quarta-feira (4), suspeito de matar a ex-companheira, Roquelina Filomena da Silva, em maio deste ano, na praia de Itinga, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem foi encontrado no bairro de Itapuã e teve o mandado de prisão temporária cumprido por policiais da 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas).

Conforme o delegado Joelson Santos, Robson confessou o crime para a polícia e disse que as agressões aconteceram durante uma discussão. “O autor declarou que as agressões aconteceram durante uma discussão, após a vítima reclamar por ele chegar bêbado”, afirmou. O corpo de Roquelina Filomena da Silva foi encontrado com marcas de espancamento em um quiosque da praia.

Conforme a Polícia Civil, a prisão preventiva do suspeito vai ser solicitada. Robson também tem passagens por roubo e receptação.