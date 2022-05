Homem é preso por roubar e esfaquear idoso de 86 anos no sudoeste da Bahia

Um homem, de 46 anos, foi preso em flagrante, nesta terça-feira (24), por tentar roubar e matar um idoso de 86 anos em Itapetinga, no sudoeste da Bahia. A vítima foi amordaçada e esfaqueada dentro de casa, além de ter alguns pertences levados.

O suspeito foi localizado no bairro Primavera, por investigadores da Delegacia Territorial (DT) da cidade, com a faca usada no crime. De acordo com a a Polícia Civil, o homem já acumula várias passagens por crimes contra o patrimônio.



“Mesmo ferido, o idoso reagiu, gritou por socorro e conseguiu fugir, sendo socorrido, posteriormente, para um hospital da cidade”, informou o titular da DT/Itapetinga, delegado Irineu Alves Andrade, acrescentando que os policiais foram acionados por populares, logo após o corrido. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.



O suspeito foi autuado por latrocínio tentado e está à disposição do Poder Judiciário, aguardando pela audiência de custódia. A faca apreendida foi encaminhada à perícia.