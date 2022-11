Homem é preso por roubar taxi em Salvador; dono seguia assaltantes em outro carro

Um homem foi preso por suspeita de roubar um taxi no bairro Pituaçu, em Salvador, na noite desta sexa-feira (18). Outro suspeito conseguiu fugir.

Por volta das 20h20, policiais da 15ª CIPM foram informados, através do Cicom, que um veículo havia sido tomado de assalto por dois indivíduos e que o proprietário do taxi estava acompanhando de outro veículo todo o trajeto.



Nas imediações da Vila da Aeronáutica, a equipe avistou o veículo parado no semáforo, com dois indivíduos desembarcando, momento em que foi realizada a abordagem. Um dos indivíduos retirou uma arma da cintura e correu, conseguindo fugir pelas ruas próximas. O outro indivíduo foi detido, portando um simulacro de arma de fogo.



Toda a situação foi apresentada na Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos para providências cabíveis.