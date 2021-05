Homem é preso suspeito de balear vereador em Teixeira de Freitas

Um homem foi preso nesta quinta (13) suspeito de atirar contra o vereador Antônio Marques Ferreira da Silva (PCdoB), no último dia 11, em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. O vereador foi baleado em um atentado que aconteceu em um posto de gasolina da cidade e passa bem. De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito foi localizado a partir de denúncias anônimas. A prisão foi realizada por policiais militares e o homem foi autuado em flagrante na DT/Teixeira de Freitas.

As denúncias feitas foram referentes a porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. A PC informou que o suspeito prestará depoimento sobre o caso envolvendo o vereador e a arma apreendida será submetida a exame de microcomparação balística. O suspeito está detido na 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin). Ainda não se sabe o que motivou o crime. O caso será investigado pela Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas.

Foto: Câmara Municipal de Teixeira de Freitas

Relembre o caso

O vereador Antônio Marques, conhecido como Toinzinho, de 46 anos, foi baleado com cinco tiros, na tarde da última terça-feira (11). Antônio estava em uma motocicleta, falando ao celular, em um posto de gasolina, no trevo de acesso ao perímetro urbano de Teixeira de Freitas, quando dois homens chegaram, também em uma moto, e o homem que estava como carona disparou tiros contra o político.

O vereador levou cinco tiros, sendo dois nas costas, um em um dos ombros e dois que atingiram a cabeça de raspão.

Para conseguir escapar do atirador, Antônio abandonou a moto e correu por cerca de 300 metros, quando entrou em um carro-forte que estava parado para manutenção. O suspeito fugiu do local. As informações são do portal G1 Bahia.



De acordo com a assessoria da prefeitura, Antônio Marques foi socorrido para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

Na quarta-feira (12), dia seguinte ao crime, a sessão da Câmara de Vereadores da cidade foi suspensa por causa da tentativa de homicídio contra o vereador. Nas redes sociais, a instituição informou que a medida foi tomada para adequação do sistema de segurança do legislativo da cidade, por causa do atentado.