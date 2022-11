Homem é preso suspeito de estuprar adolescente de 12 anos na Bahia

Um homem suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos foi preso preventivamente, nesta quarta-feira (9), em Jequié, no interior da Bahia.



De acordo com a titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), delegada Grazziele Quaresma Pereira, o suspeito estava sendo investigado por manter relações sexuais com adolescentes menores de 14 anos, em seu estabelecimento comercial.



“Apuramos que a vítima de 12 anos fora atraída juntamente com uma amiga da mesma idade por uma oferta de um aparelho celular. Durante as visitas, o criminoso ainda oferecia drogas às garotas para consumirem juntos”, ressaltou a delegada.



Durante o cumprimento da ordem judicial, que contou com o apoio de equipes da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié), os policiais apreenderam com o homem, que também é investigado por importunação sexual, uma porção de maconha e sementes da erva. Ele foi submetido ao exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça. A droga foi encaminhada à perícia.



“Com a Operação Duke, a Deam de Jequié tira de circulação mais um criminoso. Estamos atentos e diligentes para elucidar novos casos e prender outros autores”, destacou a titular da unidade, alertando aos familiares que denunciem à Polícia Civil ou Conselho Tutelar acerca de qualquer caso suspeito.