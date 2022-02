Homem é preso suspeito de matar rival que tentou estuprar sua irmã na Bahia 

Um homem apontado como autor do homicídio de Adriano dos Santos Almeida, de 26 anos, ocorrido na última sexta-feira, no bairro Santa Luzia, em Santo Antônio de Jesus, foi preso em flagrante neste domingo (13).

Investigadores da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e da Delegacia Territorial (DT), de Santo Antônio de Jesus informaram que estavam em diligência desde que tomaram conhecimento do crime e localizaram o suspeito no bairro do Cajueiro, quando tentativa fugir em uma motocicleta. Durante a abordagem, o homem - que não teve o nome divulgado - se apresentou com um nome falso, sendo identificado em seguida.

“Os policiais fizeram uma busca pessoal e localizaram o documento de identidade do suspeito, que confessou o homicídio”, informou o coordenador da 4ª Coorpin/Santo Antônio de Jesus, delegado Joaquim José Pereira de Souza.

Em depoimento, o homem disse ter praticado o crime porque a vítima tentou estuprar a irmã dele, na madrugada de terça-feira (8). Após a confissão, a equipe se dirigiu até a casa do acusado, onde foram apreendidos dois tabletes de maconha e mais uma porção da droga, uma balança, sacos e pinos usados para acondicionar entorpecentes, três gaiolas com pássaros silvestres e um simulacro de pistola.

A quantia de R$ 355, três relógios, uma corrente e uma pulseira de prata, um celular, uma televisão e um aparelho de vídeo game também foram encontrados no imóvel. A motocicleta que seria usada pelo suspeito para fugir e que estava com o chassi e a numeração do motor adulterados foi apreendida.

Apresentado na delegacia de Santo Antônio de Jesus, o homem foi autuado por homicídio, tráfico de drogas e crime contra o meio ambiente. Ele está à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia. O material apreendido ser periciado.