Homem é preso suspeito de matar uma pessoa e balear quatro em bar

Um homem identificado como Cleo Maicon de Souza, 23 anos, foi preso suspeito de matar uma pessoa e ferir outras quatro que estavam em um bar, em Teixeira de Freitas, no Sul do estado. Os crimes aconteceram em junho do ano passado e a prisão foi realizada nesta sexta-feira (17).

Cleo é suspeito de assassinar Walas de Jesus Santos quando a vítima estava em um bar chamado Coleguinhas, no bairro Esplanada. Quatro pessoas que estavam no local no momento do homicídio ficaram feridas. Segundo a Polícia Civil, a motivação do assassinato foi disputas pelo tráfico de drogas.

Cleo é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas (Foto: Divulgação PC)

A Polícia Civil informou que Cleo estava com mandado de prisão preventiva em aberto, e que foi localizado por investigadores da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Teixeira de Freitas). Os policiais encontraram um revólver calibre 38, municiado, com o suspeito.

Ainda segundo a polícia, Cleo é integrante de uma quadrilha de traficantes com atuação nos bairros Tancredo Neves e Cidade de Deus, em Teixeira de Freitas, e é investigado pela participação em outros homicídios relacionados ao tráfico de drogas. O suspeito ficará custodiado na sede da Coorpin, aguardando transferência para o sistema prisional.