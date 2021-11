Homem é preso transportando R$ 20 mil em cocaína em ônibus de viagem

Equipes da 85ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Luís Eduardo Magalhães) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado interceptaram, no início da manhã desta segunda-feira (08), cerca de 1 kg de cocaína com um homem de 19 anos.



O homem estava em um ônibus de viagem que partiu de Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste da Bahia, com destino a Goiânia. O flagrante foi realizado em uma estrada que liga LEM ao distrito de Roda Velha, pertencente ao município de São Desidério, durante a ‘Operação Buriti’.



De acordo com o subcomandante da unidade, capitão Marcelo Pereira, o nervosismo do homem, após o veículo ser abordado pelos policiais, levantou a suspeita. “Assim que o revistamos encontramos na mochila os dois tabletes da droga pesando cerca de 1kg. Conduzimos ele para a Delegacia Territorial (DT) do município”, contou o oficial.



Durante depoimento, o homem, natural de Pindobaçu, assumiu para o titular da unidade, delegado Leonardo Mendes, que os entorpecentes renderiam R$ 20 mil.



“Ele foi autuado por tráfico de drogas e segue custodiado na unidade à disposição da Justiça”, concluiu.