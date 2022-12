Homem é preso três dias após matar a companheira na Bahia

Um homem acusado de matar a companheira com golpes de arma branca foi preso na quarta-feira (21), em Ribeira do Pombal, três dias depois do crime.

O corpo de Josefa Maria de Jesus foi encontrado dentro de uma casa, no povoado de Feira da Serra, com ferimentos causados por algum objeto similar a uma faca. Ontem, equipes da delegacia da cidade cumpriram o mandado de prisão em nome do suspeito.

A polícia ouviu testemunhas e trabalhou para levantar indícios até chegar ao nome do suspeito. A motivação do crime ainda está sendo apurada.

Com o cumprimento da ordem judicial, o homem foi submetido ao exame de lesão corporal e encaminhado ao Conjunto Penal de Paulo Afonso, onde permanece à disposição da Justiça.