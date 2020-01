Homem ejacula em passageira de ônibus e acaba preso em Salvador

Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal acusado de praticar ato libidinoso no ônibus da empresa Integra Plataforma, Linha Paripe/Rodoviária. A vítima foi uma passageira que, além de se encontrar nervosa com a tentativa de estupro, estava com suas roupas sujas.

Segundo a assessoria da Guarda Civil Municipal, o denunciado ejaculou na hora do ataque, sujando as roupas da vítima.

O incidente ocorreu no final da tarde dessa sexta-feira (24), quando uma equipe do Grupamento de Operações Especiais da Guarda Civil Municipal foi acionada por populares e usuários do transporte coletivo Integra, quando saíam da base do órgão, na Avenida San Martin.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia da Central de Flagrantes, juntamente com a vítima, onde foi enquadrado no artigo 215-A, que prevê punição a quem “pratica contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, previsto na Lei nº 13.718, de 2018.

Caso seja condenado, o homem, que não teve a identidade divulgada, pode pegar reclusão de um a cinco anos de prisão.