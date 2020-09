Homem 'empresta' esposa em troca de benefícios, mas agora ela não quer voltar

Um homem decidiu fazer uma troca inusitada com seu cunhado. Passando dificuldades financeiras, ele "emprestou" sua esposa em troca de bebida, comida e dinheiro para pagar as taxas escolares dos filhos.

Só que agora Anthony Kabanda ficou sozinho. Acontece que a mulher, Tafadzwa Matura, considerou Daniel Masikati um amante melhor que o marido e agora não quer mais voltar para casa.

O episódio, reportado pelo "Daily Star", aconteceu no vilarejo de Zimunya, no Zimbábue. O caso foi levado por Anthony ao chefe regional. Segundo ele, o "acordo comercial" com Daniel previa a devolução de Tafadzwa.

Daniel era casado com a irmã de Tafadzwa. Desde que a mulher morrera ele vivia solitário. Os problemas financeiros de Anthony acabaram mudando a sua vida. Em troca de vantagens, Anthony ofereceu a mulher para "conforto físico" do cunhado.

Tafadzwa ficaria com Daniel das 22h às 4h, por alguns dias, segundo o acordo. Mas a comparação entre os amantes fez a mulher se decidir por Daniel e não aceitar mais voltar para casa.

Em programa de TV local, Tafadzwa classificou o comportamento de Anthony na cama: "É homem de apenas um minuto".