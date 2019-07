Homem fere mulher com ácido e é preso em Sussuarana

Jocevaldo dos Santos Costa, 41 anos, foi preso na manhã dessa segunda-feira (8) acusado de jogar ácido na ex-companheira, Maria Ribeiro de Jesus da Silva, 41. De acordo com a delegada Heleneci Nascimento, titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas, Jocevaldo foi à casa da ex com o pretexto de buscar suas roupas, mas jogou o ácido assim que Maria abriu a porta.

"Eles mantiveram um relacionamento anterior que terminou, há mais de um ano. Ele nunca aceitou bem esse término. Ele foi com o pretexto de buscar roupas dele. Quando ela abriu, ele jogou o ácido. Ele ficou queimado também porque, na hora em que ela se debateu, chegou a queimar ele também", informou a delegada.

Ainda de acordo com Heleneci, já havia uma discussão entre o ex-casal e Jocevaldo já tinha, inclusive, brigado com o atual companheiro de Maria. De acordo com o boletim de ocorrência do posto policial do HGE, para onde os dois foram levados, Jocevaldo sofreu queimaduras nas costas, braços e pescoço.

Maria sofreu ferimentos em várias partes do corpo e segue internada na unidade hospitalar. Seu estado de saúde é estável.

Em nota, a Polícia Civil informou que Jocevaldo foi preso em flagrante por policiais da Deam, passa por atendimentos médicos e segue custodiado na unidade de saúde à disposição da Justiça. Assim que for liberado, ele passará por audiência de custódia.

Também em nota, a Polícia Militar disse que uma equipe da 82ª Companhia Independente da PM (CIPM/CAB) foi informada de que havia uma mulher vítima de queimadura por ácido e foram atender a ocorrência no local. Ao chegarem, populares relataram que a mulher já havia sido socorrida por vizinhos.

Na residência, os policiais encontraram também um homem com queimaduras provocadas pelo ácido, que relatou o ocorrido e foi conduzido para a delegacia do bairro, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil investigará o fato.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier.