Homem fica ferido após apartamento pegar fogo na Pituba

Um apartamento pegou fogo no bairro da Pituba, na madrugada desta quinta-feira (2). O incidente aconteceu na Rua Piauí, próximo à Orla, por volta das 3h30.

Um homem de 41 anos, que morava sozinho no apartamento, teve queimaduras no rosto e em outras partes do corpo, segundo informações da TV Bahia. A vítima contou aos bombeiros que antes de dormir, havia deixado alguns equipamentos eletrônicos conectados na mesma tomada.

"Ele nos relatou que antes de dormir, conectou vários aparelhos em uma tomada e colocou próximo a um sofá. A gente não pode determinar a causa, porque depende da perícia, mas a gente relata já como causa provável", explicou o tenente-coronel Nelzito Oliveira.

O apartamento ficou completamente destruído. Todos os móveis e eletrodomésticos foram queimados. Apesar de o fogo ter atingido apenas uma unidade, todo o prédio foi evacuado pelos bombeiros.

Oito moradores precisaram de atendimento médico após inalarem fumaça, mas não tiveram ferimentos.