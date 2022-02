Homem fica soterrado em buraco de 2 metros de profundidade em Vitória da Conquista

Um homem ficou parcialmente soterrado após cair em um braço de 2 metros de profundidade enquanto trabalhava, em Vitória da Conquista, nesta quinta-feira (17). Segundo testemunhas, ele trabalhava na abertura do buraco quando uma parte da terra cedeu, arrastando para dentro parte de uma residência.

O Homem foi resgatado por agentes do Corpo de Bombeiros do 7°GBM. Uma equipe da Defesa Civil do município também esteve no local para realizar análise técnica.

Após o resgate, o homem foi atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de urgência (Samu) daquele município. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.