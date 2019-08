Homem flagrado com 1.800 kg de maconha receberia R$ 10 mil pelo transporte da droga

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta sexta-feira (23), aproximadamente 1,8 tonelada de maconha, embaladas em fardos, que estavam escondidos em meio a uma carga de palets no compartimento de carga do caminhão SCANIA/T 124, com placas do Paraná. A ação teve início durante uma fiscalização da PRF de combate a criminalidade na BR 116, em Jequié, sudoeste da Bahia.

Inicialmente, a equipe avistou o caminhão transitando na rodovia e resolveu abordar o veículo que já se encontrava estacionado na área externa de um posto de combustível às margens da BR. Durante a abordagem, os policiais percebeuram certo nervosismo do motorista, um homem de 36 anos e decidiram realizar uma vistoria minuciosa no caminhão.

Por motivo de segurança, os agentes decidiram realizar a vistoria minuciosa no caminhão nas dependências da unidade operacional policial da PRF, localizada no Km 636 da BR 116. Durante o trajeto, o motorista realizou manobra evasiva e caiu numa valeta.

No compartimento de carga, os PRFs visualizaram a grande quantidade da droga, embaladas em 75 fardos, pesando aproximadamente 1.800 quilos, que estavam escondidos em meio a carga de palets de madeira. Ele também apresentou uma nota fiscal falsificada.

Ao ser questionado, o homem informou que saiu da cidade de Cascavel (PR) com destino a Salvador (BA). Disse ainda que receberia R$ 10 mil pelo transporte da maconha.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Judiciária em Jequié (BA), para adoção das providências cabíveis. Ele responderá, inicialmente, pelos crimes de tráfico de drogas e uso de documento