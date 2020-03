Homem fura quarentena por jogo virtual e é multado em R$ 1,1 mil

A Itália é o país da Europa que mais vem sofrendo com a pandemia do novo coronavírus. Já passou dos 40 mil casos, com mais de 3,4 mil mortes. Não por acaso, o local está em isolamento compulsório, com seu povo podendo sair de suas casas apenas por motivos específicos, como trabalhar, ir em mercados e farmácias e passear com o cachorro.

Eis que, diante deste cenário de caos, um homem furou a quarentena para... jogar Pokemón Go. O italiano, de 31 anos, foi flagrado nas ruas da província de Fermo, no norte da Itália, com a filha. De acordo com o site italiano Leggo, a polícia questionou o motivo dos dois saírem de casa e ele respondeu que tinha "que caçar os Pokemóns". Resultado: foi multado em 206 euros (R$ 1,1 mil) .

Na Itália, mais de 43 mil pessoas já foram multadas por infringirem a quarentena compulsória do país.