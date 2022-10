Homem ganha pela 2ª vez na loteria em menos de dois anos

Um homem venceu duas vezes na loteria em pouco mais de um ano no Canadá. Ele levou um milhão de dólares canadenses, cerca de R$ 3,9 milhões.

O morador da cidade de Milton, com pouco mais de 130 mil habitantes, Antoine Beaini, comprou um um ticket premiado da Lotto Max em 23 de outubro.

Antes disso, em agosto de 2021, ele também foi sorteado em uma premiação do mesmo valor, também da Lotto Max. O bilhete foi comprado em uma loja de conveniência da cidade.

"Eu pensei: 'de novo?'. Foi ainda mais chocante do que a minha primeira vitória. Contei para minha esposa e ela ficou muito feliz", afirmou em entrevista ao canal canadense CTV News.

O dinheiro que ganhou vai ser guardado para que as próximas gerações da família vivam de forma confortável, segundo contou.

Para jogar, de acordo com o site da Lotto Max, um apostador precisa comprar um ticket de 5 dólares canadenses. Com esse ticket, ele pode fazer três apostas de sete números, que vão de 1 a 50. Também é possível comprar tickets que já vêm com jogos marcados.

A imprensa canadense não detalhou, porém, se Beaini escolheu os números do jogo, nem as dezenas escolhidas nas duas ocasiões.