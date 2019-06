Homem invade clínica e assalta funcionários em Sussuarana

Um homem armado invadiu uma clínica particular, localizada no bairro de Sussuarana, em Salvador, no final da manhã desta sexta-feira (7), e assaltou funcionários da unidade. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso roubou funcionários e fugiu do local.

Ainda segundo a PM, informações preliminares colhidas no local dão conta de que o crime aconteceu por volta de 12h50, quando o ladrão, que vestia camisa amarela, abordou e roubou os celulares de duas funcionárias do estabelecimento, além de uma quantia em dinheiro que estava no caixa.

Buscas foram realizadas em toda região da Avenida Ulysses Guimarães, onde fica a clínica, mas, conforme a polícia, ninguém foi encontrado.

O crime foi registrado na 10ª Delegacia (Pau da Lima). Procurada, a Polícia Civil afirmou que não tinha maiores informações sobre o caso.