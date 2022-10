Homem investigado por ameaça contra ex é preso com drogas enterradas em quintal

Dois tabletes de maconha foram apreendidos com um homem, de 24 anos, no município de Caravelas, no extremo sul da Bahia, na quarta-feira (19). A droga estava enterrada no quintal da casa do suspeito, no bairro Palmeiras.



O titular da unidade policial, delegado Marco Antônio de Oliveira Neves, informou que o flagranteado já estava sendo investigado por tráfico e por ameaçar a ex-companheira, de 17 anos, com uma arma de fogo. “A equipe estava na residência do suspeito para intimá-lo e conduzi-lo à delegacia para prestar esclarecimentos sobre as acusações, quando observou que a terra do quintal havia sido remexida recentemente”, explicou.



“O local foi escavado e os policiais encontraram uma sacola com a droga, totalizando 525 gramas de maconha”, acrescentou Marco Antônio. Em depoimento, o homem assumiu a propriedade do entorpecente e disse que pagou a quantia de R$ 2,5 mil.



Autuado por tráfico de drogas e ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha, o homem passou por exames de lesão corporal e está à disposição do Poder Judiciária.