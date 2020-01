Homem leva dois tiros após ser confundido com policial no IAPI

Um homem foi baleado duas vezes após ter sido confundido com um policial no bairro do IAPI, na madruga deste sábado (4). Eduardo Cardoso Talcari, 36 anos, está internado no Hospital Geral do Estado (HGE) e passou por uma cirurgia. O estado de saúde dele não foi informado.

A vítima foi baleada no abdômen e na região cervical quando estava na localidade do Brongo de Baixo. Ele deu entrada no HGE por volta da 1h. De acordo com informações de policais civis lotados na unidade de saúde, Eduardo trabalhou há um ano numa empresa de tecnologia da informação (TI), que prestava serviço à Secretaria de Segurança Publica (SSP) e, por conta disso, teria sido confundido com um policial.

"Provavelmente os bandidos já sabiam que ele trabalhava na SSP e aguardaram a oportunidade", disse um policial civil sem dar mais detalhes sobre o crime.

Ainda de acordo com a polícia, após os tiros, populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a ambulância não se deslocou até o local por se tratar de uma localidade considerada perigosa. Foi necessário que moradores levassem Eduardo num carro particular até a base do Samu.

O CORREIO também conversou com policiais civis que estavam trabalhando na hora da ocorrência. Eles contaram que Eduardo foi baleado por trás, por um homem, quando estava perto de um ponto de venda de droga. A polícia disse ainda que a vítima chegou ao HGE com sinais vitais alterados e que há duas semanas dois amigos do funcionário de TI foram mortos a tiros por traficantes da localidade.

O caso foi registrado como tentativa homicídio.