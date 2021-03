Homem mais rico da República Tcheca morre em acidente de helicóptero nos EUA

O empresário Petr Kellner, homem mais rico da República Tcheca, morreu em um acidente de helicóptero acontecido no sábado (27) no Alasca (EUA). A informação foi divulgada por sua empresa, a PPF Group, através de comunicado emitido nesta segunda-feira (29).

Kellner tinha 56 anos e, segundo a revista especializada Forbes, tinha uma fortuna acumulada de US$ 17 bilhões (cerca de R$ 98,5 bilhões). O empresário criou sua riqueza nas áreas de finanças, telecomunicações, manufatura, mídia e biotecnologia.

Além do bilionário, outras quatro pessoas faleceram com a queda do Eurocopter AS50, sendo um empresário, dois guias e o piloto do helicóptero. Uma pessoa foi resgatada com vida. Ainda não se sabe quais foram as causas da queda da aeronave.