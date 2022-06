Homem mata adolescente que falou mal do carro dele em Brasília

Um homem é procurado pela polícia do Distrito Federal após matar um adolescente, de 16 anos, em Brasília no dia 25 de maio. Erisvan Rodrigues da Silva, de 34 anos, teria cometido o crime após o menor criticar o carro dele. O suspeito está foragido.

De acordo com o g1, a investigação policial aponta que o jovem fez comentários "desdenhando" o carro de Erisvan, após o motorista pedir ajuda para empurrar o veículo, que não funcionava naturalmente.

Por conta disso, o caso é investigado como homicídio duplamente qualificado "pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima".

O delegado Mozeli da Silva, responsável pela investigação do crime, conta que momentos antes do assassinato Erisvan, o adolescente e outras pessoas acenderam uma fogueira em uma área aberta. Quando decidiram ir embora, o suspeito pediu ajuda para o adolescente e um amigo, para empurrar e dar partida no carro dele.

Nesse momento, segundo a polícia, o jovem fez um comentário sobre o estado do veículo. Erisvan, então, esfaqueou o adolescente no estômago. O jovem morreu na hora.

Conforme a Polícia Civil, antes de fugir, Erisvan ainda usou a faca para ameaçar as outras pessoas que estavam no local.