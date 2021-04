Homem mata companheira a pauladas no interior da Bahia

A idosa Maria Novais Alcântara, de 61 anos, foi morta a pauladas na noite de terça-feira, 20, na zona rural do município de Tremendal, localizado a 588 km de Salvador. O suspeito de ter cometido o crime é o companheiro da vítima, que foi preso pela Polícia Militar nesta quarta-feira.

De acordo com a Polícia Civil, o da mulher foi encontrado às 22h de ontem, com marcas características de golpes no rosto e de estrangulamento no pescoço. Conforme informações de testemunhas, o companheiro da vítima deixou o local confessando o crime e declarando que praticaria suicídio.

Já no local, policiais militares da 80ª CIPM isolou a área e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para remoção do corpo e realização de perícia. O suspeito do crime foi encaminhado para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) de Vitória da Conquista, cidade vizinha à Tremedal.