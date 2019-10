Homem mata criança, fere companheira e a joga do primeiro andar na Bahia

Um homem matou um menino e deixou ferida a mãe da criança de quatro anos na noite desse sábado (12), na cidade de Santo Antônio de Jesus. O crime foi confirmado pela Polícia Militar da Bahia, acionada por volta das 18h30, no bairro do Alto do Sobradinho.

O garoto, que não teve o nome revelado, foi esfaqueado pelo suspeito, que era o padrasto da criança, e chegou a ser encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu. A mãe também sofreu ataques de arma branca e chegou a ser jogada da janela do primeiro andar do prédio, onde a família morava. Em seguida, o homem também se feriu com a faca e também pulou da sacada.

A Polícia Militar socorreu o casal, que foi encaminhado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas nem a motivação do crime.