Homem mata jovem de 18 anos atropelada após assediá-la em Santa Catarina

A jovem Vanessa Machowski, de 18 anos, foi atropelada e morta por um homem de 35 anos em Itajaí (SC), na noite de domingo (10). Antes de matá-la, o suspeito assediou a vítima. Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado e embriaguez ao volante, informou a Polícia Civil.



O crime aconteceu enquanto a vítima conversava com o namorado, de 21 anos, que estava em um caminhão estacionado no bairro de Cordeiros. À polícia, o namorado contou que Vanessa estava do lado de fora quando uma caminhonete parou ao seu lado o motorista a assediou verbalmente.

O rapaz, então, desceu do caminhão para ver o que aconteceu e o motorista da caminhonete também desceu. De acordo com o namorado da vítima, o homem apresentava sinais de embriaguez.

Após uma discussão, o motorista da caminhonete voltou para o veículo e saiu do local. Contudo, cerca de 5 minutos depois, ele voltou e jogou o carro em cima da vítima, que acabou esmagada contra o caminhão. Após o atropelamento, o autor fugiu em alta velocidade.

De acordo com o g1, ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, mas não resistiu aos ferimentos.

Policiais militares encontraram o suspeito do crime deitado na rua com cortes no rosto. O carro foi encontrado estacionado em frente a sua casa com amassados que indicavam a batida. Segundo a PM, ele confirmou que jogou o carro na direção da jovem.

O motorista foi preso em flagrante por homicídio qualificado e embriaguez ao volante.