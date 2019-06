Homem mata pais após eles se negarem a dar dinheiro para drogas

Um homem de 30 anos foi detido no município de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. Ele confessou ter matado os pais após eles terem se recusado a lhe dar dinheiro para comprar drogas.

De acordo com a Polícia Civil, é provavel que os pais já estavam mortos desde a última terça-feira (11). Foi reportado ao delegado Carlos Albert Defaveri no fim da tarde de sexta-feira (14) que o casal estava morto em uma fazenda na região de Mandaçais, onde trabalhavam como caseiros.

Ao chegar do local, os policiais encontraram a mãe, Maria do Carmo Fonseca Da Silva, de 57 anos, degolada e com um tiro na testa. O pai, Gomercindo Rodrigues da Silva Filho, de 61 anos, tinha marcas de facadas. Logo depois, o filho retornou à casa.

Ele informou que voltou para pegar algum pertence para trocar por drogas e confessou o crime aos policiais. “Ele disse que queria usar drogas e que o pai não lhe deu dinheiro e nem objetos para trocar por drogas. Eles discutiram, esperou os pais dormirem e os matou”, relatou o delegado.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para o Presídio Estadual de Vacaria.